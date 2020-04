Bei gesti al tempo del Covid-19: colazioni e pranzi gratuiti per chi lotta in prima linea

I gesti, bellissimi e spontanei, di solidarietà sulla nostra isola, in questi giorni, sono sempre più frequenti e apprezzati. Al tempo del Covid-19, infatti, il grande cuore dell’isola di Ischia si è dimostrato, davvero, ancora più grande ed accogliente, con iniziative che stanno coinvolgendo davvero tutti.

Oggi vi parliamo di “Millemolliche”, l’ottima attività commerciali ischitana che, ogni giorno, prepara gustose colazioni e apprezzatissimi pranzi in modo completamente gratuito per il personale medico e paramedico che opera presso il Presidio Ospedaliero “A.Rizzoli” e per il personale della Caritas impegnato quotidianamente nel supporto ai cittadini bisognosi.

Un bellissimo gesto che sottolinea ed evidenzia, ancora una volta, il nostro grande senso di comunità.