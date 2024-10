Barano, Vincenzo Monti: “felice per il gol e per la vittoria, ma non meritiamo questa classifica”

E’ l’autore della rete che cambia il cielo sopra Barano e che regala alla truppa di Isidoro Di Meglio il ritorno alla vittoria dopo un momento di prestazioni poco positive.

Vincenzo Monti, torni al gol e il Barano torna a vincere. Un buon sabato per tutti

Sono felice per la vittoria e anche per il gol. Sono stato fermo per un anno e mezzo, quindi questa è la mia prima vittoria dopo tanto tempo. Ha un sapore decisamente diverso, questo lo devo dire. Per quanto riguarda la partita, abbiamo messo in campo una buona prestazione di squadra come ci eravamo promessi: volevamo giocare uniti, sacrificandoci e lottando tutti insieme. Sicuramente dobbiamo migliorare la gestione della palla, specialmente dopo essere passati in vantaggio. Abbiamo sofferto più del necessario, ma la squadra ha le qualità per migliorare. Molti ragazzi hanno buone capacità e noi veterani cerchiamo di aiutarli con l’esperienza a crescere e a gestire meglio i momenti delle partite.

Gli anni si sentono o li sentiamo solo noi da fuori?…

“Gli anni si fanno sentire, soprattutto dopo le partite e durante la settimana, quando ci si allena sempre con qualche dolorino. Tuttavia, la passione è ancora forte, quindi va bene così. È meglio andare avanti piuttosto che fermarsi. Ci siamo parlati molto sia domenica sulla nave, sia durante la settimana, sia lunedì a cena con la squadra e ci siamo ripromessi che oggi avremmo disputato una partita intensa e attenta, soprattutto in difesa, concedendo poco agli avversari. Fortunatamente, ci siamo riusciti. È stato un piacere tornare a giocare con Pasquale, con cui ho condiviso quasi l’intera carriera, e sono contento di come è andata oggi. Deve essere un punto di partenza perché, ripeto, il Barano attualmente non rispecchia la classifica che merita”.