Barano, variante per l’intervento in Via Duca degli Abruzzi

Le varianti in corso d’opera non risparmiano nemmeno gli interventi urgenti post alluvione. E’ il caso delle opere di messa in sicurezza di Via Duca degli Abruzzi, un progetto inserito nella Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 del Commissario Legnini e denominato “Lavori di rimozioni materiali detritico, rifacimento parapetti, sistemazione opere di contenimento, ecc. ecc.- SP 143 Piedimonte-Fiaiano-Casamicciola localmente denominata via Duca degli Abruzzi”.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo redatto dall’ing. Giuseppe Mattera, dell’importo complessivo di 200.000 euro, di cui 134.401,35 per i lavori e la nomina del rup arch. Mattia Di Costanzo, a maggio era stato dato il via alla procedura di affidamento diretto. E a giugno i lavori erano stati aggiudicati all’impresa “SO.T.E.C.” di Ischia per l’importo di 129.698,21 euro oltre Iva. Realizzando economie per 5.737 euro.

Sta di fatto che a ottobre il direttore dei lavori, il progettista ing. Giuseppe Mattera, ha trasmesso ora la perizia di variante, che non comporta un incremento dei costi, alla luce dell’applicazione del medesimo ribasso offerto dalla ditta affidataria in fase di aggiudicazione, ovvero il 5%. La Giunta ha dunque deliberato di approvare la perizia di variante n.1.