Barano, tutto pronto per Enzo Rando. La Giunta ha approvato il fabbisogno del personale 2024-2026

Come anticipato da Il Dispari, Dionigi Gaudioso ha perfezionato gli “atti” per portare Enzo Rando all’Ufficio Ragioneria di Barano. Una mossa “scaltra” per potersi avvalere dell’operato di un funzionario competente, messo “in panchina” da Stani Verde. Una scelta condivisa che soddisfa tutti: il sindaco di Barano, il primo cittadino di Forio e lo stesso Rando.

Per concretizzarla, la Giunta baranese ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026, che prevede appunto l’assunzione part-time di un funzionario all’Ufficio economico finanziario. A motivare la decisione assunta, si richiama in particolare l’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2022, «che evidenzia un ulteriore disavanzo di amministrazione di euro 2.647.986,91» e del «ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione di euro 2.647.986,91, risultante dal Rendiconto della gestione dell’esercizio 2022, negli esercizi 2023-2024-2025 e finanziato mediante risorse proprie dell’Ente».

Il Comune di Barano può procedere alle assunzioni previste, avendo approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2023/2025 e la ricognizione delle eccedenze di personale; il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione); il Piano Triennale delle Azioni Positive anni 2023/2025 in corso di aggiornamento; il Piano della performance triennio 2023-2025 ed è in corso la predisposizione del nuovo piano performance.

Viene quindi confermato che «si rende necessario aggiornare l’organigramma dell’ente ed il Piano di Assegnazione del personale» e che è stata verificata «l’inesistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenza di personale attestata dai responsabili di servizio». La delibera riporta anche che il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2023 è di n. 29 e che il rapporto tra i dipendenti in servizio e la popolazione residente al 31.12.2023 (9.756) è pari a 1 dipendente ogni 336,41abitanti.

Il successivo passaggio chiarisce, se mai vi fossero stati dubbi, le intenzioni di Dionigi Gaudioso: «Ravvisata la necessità di approvare il fabbisogno di personale 2024/2026, tenendo conto in questa prima fase della necessità pregnante di rinforzare il Settore III (economico finanziario) per far fronte alla mole di lavoro connessa alla dichiarazione di disavanzo ed all’adeguamento dell’Ente alla più recente normativa giuscontabile».

ASSUNZIONI NECESSARIE

Si riporta, in ordine al rispetto dei criteri per il turn-over, l’elenco delle cessazioni dei rapporti di lavoro dal 2014 al 2023 e delle assunzioni effettuate nel 2022 e nel 2023. Aggiungendo che nel 2024 saranno collocati in pensioni altri due dipendenti, un istruttore e un appartenente all’Area dei funzionari ed elevata qualificazione.

Rilevato che la capacità assunzionale complessiva per il triennio 2023-2025 del Comune è pari a 313.885,60 euro e «considerate le attuali risorse umane a disposizione e le imminenti cessazioni e verificando le esigenze dei vari settori», si è deciso «di procedere ad una serie di assunzioni, nei limiti di cui alla norma, che possano consentire la prosecuzione dell’attività amministrativa ed evitare il blocco di alcuni uffici come quello di Polizia Locale che a causa del blocco dei concorsi connessi alla emergenza epidemiologica ed al pensionamento di alcune unità assegnate necessita di essere rafforzato».

La Giunta ha dunque approvato la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2024/2026 e per l’anno 2024 che prevede: «di assumere ex art 1 comma 557 della legge 311/2004 una unità appartenente all’area delle EQ e dei Funzionari (ex categoria giuridica D/3) per massimo 12 h settimanali da assegnare all’ufficio economico finanziario per un importo di un minimo di euro 9.589,32 fino ad un massimo di euro 11.244,48 (totale annuo compreso di 13ma mensilità) in funzione della categoria di appartenenza (appunto Enzo Rando, ndr); di confermare la assunzione già programmata nel fabbisogno 2020/2022, 2021/2023, 2022/2024 riferite all’anno 2020 e già riportate nelle annualità 2021,2022 – una unità a tempo pieno ed indeterminato di categoria B nel Settore Amministrativo per un importo di euro 20.620,73 (totale annuo compreso di 13ma mensilità) da computarsi nelle assunzioni delle categorie protette».

Riservandosi «la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione». La manovra di Dionigi è praticamente perfezionata.