Barano, truffa del finto Carabiniere. In casa arriva il nipote “arrestato” e viene aggredito. I Carabinieri arrestano 2 persone

I Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno arrestato Ivan Vettolieri e Bruno Ciannoccoli, rispettivamente di 23 e 20 anni, per rapina impropria, lesioni personali e truffa in concorso. Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine. A Barano d’Ischia, nella frazione di Buonopane, una donna di 85 anni è vittima di una truffa messa in atto da un falso carabiniere che le riferisce di aver arrestato il nipote per aver investito una persona.

L’anziana viene convinta a consegnare tutti i suoi beni, tra cui gioielli e orologi per un valore complessivo di 40mila euro, oltre a 30mila euro in contanti, per salvare il nipote. Tuttavia, l’inganno viene svelato quando entra in casa proprio il nipote, che secondo i truffatori era stato arrestato. Ne nasce una colluttazione: uno dei due truffatori aggredisce l’uomo con pugni e fugge verso il complice che lo attendeva fuori dall’abitazione.

Scatta subito la chiamata al 112 e i Carabinieri iniziano a cercare i truffatori tra i comuni di Barano e Casamicciola. Grazie a descrizioni dettagliate e all’uso delle telecamere di sorveglianza, i militari riescono a individuare e fermare i due: Vettolieri viene intercettato su un autobus diretto verso Casamicciola Terme, mentre Ciannoccoli viene bloccato nei pressi del porto commerciale mentre tentava di imbarcarsi per la terraferma, in sella a uno scooter preso a noleggio.

Parte della refurtiva viene recuperata, anche se il denaro rimane irreperibile. Gioielli e orologi vengono ritrovati nello zaino di uno dei due e riconsegnati alla legittima proprietaria. Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere in attesa di giudizio e verranno proposti per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola d’Ischia. Le indagini continuano per identificare eventuali complici.