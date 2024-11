Barano, tre candidati in mobilità per due posti di vigile

Dionigi Gaudioso deve assumere due vigili urbani a tempo indeterminato e part-time, attingendo alla graduatoria del concorso espletato nel 2022. La copertura di questi posti è stata prevista nella modifica al Piano del fabbisogno del personale 2024/2026, in ultimo con la delibera di Giunta di settembre e reiterata a fine ottobre. Prima di attingere alla graduatoria, però, per l’assunzione dei due agenti di Polizia Municipale che lavoreranno 18 ore a settimana è ancora in corso la obbligatoria procedura esplorativa di mobilità esterna tra Enti.

La precedente si era conclusa con esito negativo avendo le strutture Regionali competenti, il Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero Economia e Finanza, il comunicato l’assenza di figure con il profilo professionale richiesto. Discorso diverso per la mobilità volontaria esterna rivolta a dipendenti di una Pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nell’Area degli Istruttori con profilo professionale agente di P.M.

La responsabile del Settore II dott.ssa Iolanda Chiara Buono ha pubblicato l’avviso che prevedeva la scadenza per la presentazione delle candidature alle ore 13.59 del 14 novembre ed entro il termine stabilito sono pervenute tre candidature, indicate in determina solo con i relativi codici, nell’ormai consueto rispetto della privacy. Dall’istruttoria svolta tutti e tre i candidati sono risultati ammessi alla procedura in quanto in possesso dei prescritti requisiti. Gli aspiranti “vigili in mobilità” sosterranno il previsto colloquio il 28 novembre alle ore 10.30 presso il municipio.