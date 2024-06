Barano, strisce blu per cinque anni all’unica concorrente

Dionigi Gaudioso ce l’ha fatta! Il Comune di Barano ha aggiudicato la gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento, le “strisce blu”, per i prossimi cinque anni. E l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace dopo la rituale verifica dei requisiti. La presenza di una sola ditta concorrente ha facilitato e accelerato l’iter. Per la sosta sui 510 stalli (427 stalli per autoveicoli e 83 per ciclomotori/motoveicoli) il valore dell’appalto quinquennale è stimato in 504.662,71 euro oltre Iva. Prevedendo «l’impiego di parcometri (strumenti di controllo della sosta) in numero di 17 di ultima generazione, con relativa installazione e manutenzione e servizio di esazione delle tariffe; l’organizzazione di un sistema integrato di gestione dei rapporti con l’utenza, preposto alla gestione dei procedimenti connessi al servizio di rilascio permessi ed abbonamenti; l’attività di controllo del servizio sia effettuata tramite gli ausiliari del traffico, in conformità delle normative vigenti; compresa la fornitura, posa in opera e manutenzione della connessa segnaletica orizzontale e verticale su tutta l’area di concessione».

La responsabile del Settore II – Servizi Demografici dott.ssa Iolanda Chiara Buono in qualità di rup aveva dunque avviato la procedura aperta sulla piattaforma telematica Asmecomm con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. Entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, le ore 12 del 13 maggio, come detto è pervenuta un’unica offerta, da “TC. Italia Servizi” di Napoli, che è stata ammessa. Il rup ha quindi nominato la commissione di gara, presieduta dalla stessa dott.ssa Buono e composta dalla dr.ssa Concetta De Crescenzo, responsabile del Settore I Amministrativo, e dall’arch. Mattia Di Costanzo, responsabile del Settore VII – Paesaggio; istruttore Stefania Iacono con funzioni di segretario verbalizzante.

Ebbene, la commissione al termine dei lavori ha proposto l’aggiudicazione alla ditta napoletana, che ha offerto un rialzo percentuale del 3%.

La responsabile del Settore II ha dunque preso atto della proposta della commissione, provvedendo dapprima all’aggiudicazione “temporanea”.

Nell’ultima determina adottata la Buono ha attestato che «con riferimento alla Ditta aggiudicatrice, sono state effettuate e concluse positivamente le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, di carattere generale tramite Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., e provveduto all’apertura del fascicolo virtuale dell’operatore economico presso Anac». Ha quindi disposto che l’aggiudicazione «è immediatamente efficace, avendo concluso positivamente le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara». Dionigi ha fretta di avviare la nuova gestione delle strisce blu. Ed infatti il rup nella stessa determina ha richiamato l’esigenza «di garantire l’urgente e indifferibile avvio del servizio considerata la scadenza del 31.05.2025 della precedente gestione tramite noleggio».

Nelle more della stipula del contratto ha dunque stabilito «di disporre e autorizzare nell’immediatezza l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza della concessione, secondo le modalità esecutive di cui al Capitolato speciale».

