Barano: Rosario Silvitelli alla Barano Multiservizi, Roberta Di Costanzo alla “ragioneria”

Nuovo anno e nuova “dirigenza” per Dionigi Gaudioso. Nuovo anno e un posto vuoto e concorso da rifare per Irene Iacono. È questa la sintesi estreme dei concorsi che si sono svolti nel comune di Barano d’Ischia e in quello di Serrara Fontana che hanno visto la stessa vincitrice: la dottoressa Roberta Di Costanzo.

L’ex amministratrice della Barano Multiservizi, forse la partecipata con più guai da risolvere, come vi abbiamo già detto, li ha vinti entrambi ed ha scelto di essere assunta presso il comune di Via Corrado Buono con il sindaco Dionigi Gaudioso.

Un rapporto, questo tra Gaudioso e la Di Costanzo che, va detto, è sempre stato molto solido e il sindaco non ha mai nascosto la soddisfazione per la scelta della professionista messa a capo della partecipata e, con la necessità di rendere operativo un settore da sempre in difficoltà, è evidente, che la vittoria della Di Costanzo sia proprio l’ipotesi che aveva disegnato il primo cittadino e consigliere metropolitano.

Tuttavia, l’assunzione della Di Costanzo all’interno della pianta organica del comune ha prodotto le dimissioni da amministratrice della partecipata e il sindaco ha già provveduto alla nuova nomina. Un nome fidato e collaudato per l’amministrazione di Barano che, dopo la nomina dal Revisore EVI, ha premiato ancora il dottor Rosario Silvitelli. Silvitelli prende il posto di Roberta Di Costanzo e reggerle sorti della Barano Multiservizi già da qualche giorno.

La scelta della Di Costanzo, però, di accettare l’assunzione presso il comune di Barano d’Ischia ha prodotto un effetto domino con il concorso di Serrara Fontana.

CONCORSO A VUOTO A SERRARA

Cristina Palma Poerio Iacono, Responsabile del I Settore del Comune di Serrara Fontana ha reso noto che “con nota protocollo n. 12083/2024 si è provveduto a comunicare alla Dott.ssa Di Costanzo Roberta l’esito del concorso e con nota acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 00012252 del 30.12.2024 quest’ultima ha comunicato la sua rinuncia all’assunzione per aver sottoscritto contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con altro Comune. Ritenuto necessario prendere formalmente atto della rinuncia all’assunzione espressa dalla Dott.ssa Di Costanzo, vincitrice del concorso per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, profilo Istruttore Direttivo Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex cat. D/1) da assegnare al settore III Economico Finanziario “istruttore Direttivo” (cat. D) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno” e, considerando che l’altro partecipante al concorso è risultato “non idoneo” ha preso ancora atto “dell’esito negativo della procedura concorsuale per la copertura del posto -profilo Istruttore Direttivo Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex cat. D/1) da assegnare al settore III Economico Finanziario”. Come dire, tutto da rifare a Serrara Fontana.