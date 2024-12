Barano, (ri)ecco Flavio Leo: “Scusate il ritardo”

Il Barano ha ufficializzato il cambio della guida tecnica. Dopo aver esonerato Isidoro Di Meglio, la società isolana ha deciso di affidare la panchina a Flavio Leo, già protagonista della salvezza conquistata nella scorsa stagione. La decisione arriva in un momento critico per il Barano, che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica insieme a Stabia City e Puteolana. Un’annata complicata che necessita di una svolta per provare a risalire e invertire la tendenza negativa. La scelta di puntare su Leo si basa sulla fiducia nei confronti di un tecnico che ha già dimostrato di poter garantire risultati importanti, come dimostrato nel campionato precedente.

A dare l’annuncio ufficiale è stata la stessa società bianconera:”Il Barano Calcio annuncia che Flavio Leo è il nuovo Responsabile Tecnico della prima squadra. Dopo la salvezza diretta raggiunta lo scorso anno, si ricongiungono le strade tra mister Flavio ed il Barano. Un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società a mister Leo”. Il direttore sportivo Pesce ha commentato così tale decisione: “L’esonero di Isidoro Di Meglio è stato deciso perché i risultati sperati a inizio stagione non sono arrivati e ci troviamo in una posizione di classifica che non riteniamo rappresenti il nostro valore. Ovviamente le colpe non sono da addossare tutte a Isidoro Di Meglio, perché quando si arriva all’esonero di un allenatore è necessario fare un esame di coscienza che coinvolge la società, lo staff tecnico ei calciatori.

È evidente che qualcosa non ha funzionato. Flavio Leo è il profilo ideale per tentare di risollevare le sorti del Barano, in quanto è già stato in quest’ambiente. Noi dovevamo partire con lui a inizio stagione, poi ci sono stati dei problemi che si sono andati risolvendo e quindi è riuscito a ritagliarsi del tempo per seguire la squadra. È il profilo ideale anche perché l’anno scorso è arrivato in corsa e ha salvato la squadra. Conosce la maggior parte dei ragazzi, conosce questo campionato, è un uomo di esperienza, a nostro avviso è preparatissimo, ha le doti e le qualità per rimettere insieme i cocci e centrare l’obiettivo della salvezza”. Con il ritorno di Flavio Leo, quindi, il Barano spera di ritrovare la compattezza e la grinta necessarie per affrontare le prossime sfide, con l’obiettivo di risalire la classifica e ridare fiducia all’ambiente bianconero.

Flavio Leo: “Sarà un percorso complesso. Obiettivo salvezza”

Potremmo dire, con Flavio Leo, “Scusate il ritardo”. Leo è il nuovo allenatore del Barano Calcio che, dopo un avvio problematico la società che ha sollevato Isidoro Di Meglio e una settimana per pensare, ha dato l’annuncio del rientro in panchina.

Una sfida diversa da quella che si poteva attendere ad inizio campionato quando si parlava di una tua possibile riconferma, mister, ma adesso, come si dice, “quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”

“Senza dubbio, questo è un appuntamento posticipato. Dopo aver raggiunto la salvezza l’anno scorso, c’erano tutte le premesse per iniziare a lavorare insieme su un progetto comune. Tuttavia, problematiche personali mi hanno impedito di prendere questa decisione. Oggi mi dispiace per l’andamento della squadra. Conosco Isidoro (Di Meglio, ndr) come una persona molto preparata, che ha sicuramente svolto un buon lavoro. Tuttavia, ci sono delle problematiche che influenzano questa squadra. Questa società dispone di un organico importante e trovarsi in quella posizione rappresenta indubbiamente un problema.

È evidente che le problematiche personali, avendo accettato, sono risolvibili. Pertanto, ho dato la mia disponibilità per cercare di svolgere al meglio il lavoro necessario per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Tuttavia, è chiaro che sarà un percorso lungo e impegnativo. Vorrei intanto fare i complimenti a Isidoro per aver mantenuto la squadra in buona forma. La squadra mostra un buon livello, ma è necessario lavorare su aspetti mentali e non fisici e tecnici. A partire da oggi, ci impegneremo per uscire dalla difficile situazione in classifica”.

Hai chiesto qualche intervento sul mercato dopo i saluti di Invernini e di qualche altro. Il Barano ha bisogno dell’aiuto di tutti e quindi probabilmente anche di qualche calciatore o pensi che la rosa vada bene così’

“La rosa della squadra è piuttosto completa. È sempre utile avere più calciatori a disposizione per poter effettuare scelte più ampie. Tuttavia, posso affermare che sono soddisfatto della squadra. Uno dei motivi che mi ha spinto ad iniziare questa avventura è stata proprio la composizione della rosa, che considero compatto e ben definito in quasi tutti i reparti. Sarebbe vantaggioso aggiungere un attaccante in sostituzione di Invernini e anche un centrocampista.

Vedremo come procederà la situazione. Attualmente non ho fatto nessuna richiesta per ulteriori risorse. La società sta già affrontando alcuni sacrifici economici. Se troveremo una persona con il profilo adatto alle nostre esigenze, prenderemo in considerazione l’assunzione. Tuttavia, al momento non ho avanzato alcuna richiesta. Valuteremo la situazione in futuro”.