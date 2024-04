Barano, relazione geologica per Via Astiere

Il Comune di Barano si sta attivando per procedere ai necessari lavori di messa in sicurezza del tratto di Via Astiere a Testaccio interdetto con ordinanza sindacale a causa del parziale cedimento della sede stradale.

Come evidenziato nella determina a firma della responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli, al momento era necessario provvedere alla redazione di una relazione geologica comprensiva di indagini «per la redazione del progetto definitivo già in fase di esecuzione a cura di questo Ufficio». Un affidamento da concretizzare in tempi brevi, per «poter procedere con speditezza alla fase di progettazione esecutiva, al fine di provvedere alla riapertura del suddetto tratto di strada».

Alla luce dell’urgenza e dell’importo sotto soglia, la Cianciarelli ha proceduto con affidamento diretto senza ricorrere al Mepa. Contattando la geologa Michela Langella con studio a Sarno, che ha offerto 1.300 euro oltre Iva e Cassa. La responsabile del Settore Tecnico ha dunque proceduto a formalizzare l’affidamento impegnando la somma complessiva di 1.352 euro.