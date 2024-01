Barano, parte l’iter per nominare il Garante dei disabili

Il Comune di Barano si appresta a nominare il garante per i diritti della persona con disabilità. Il responsabile del Settore IV – Tributario – Legale – Sociale dott. Luigi Mattera ha infatti approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature.

Nella determina adottata si ricorda che il Garante, istituito con delibera consiliare del 2018 che approvava anche il relativo Regolamento, «contribuisce proficuamente alla piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all’integrazione ed inclusione sociale».

Viene scelto tramite avviso pubblico predisposto dal Settore Politiche Sociali del Comune ogni tre anni e l’incarico è rinnovabile per una sola volta. Viene nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste per l’elezione del presidente del civico consesso.

Il dott. Mattera specifica anche che il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito e con mezzi e strutture proprie, «tuttavia, in caso di necessità, può chiedere al Comune – previa richiesta anticipata – la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per conferenze al fine di attività connesse all’esercizio della propria carica».

Tra i requisiti richiesti, «la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia; idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale; ed inoltre: dia ampia garanzia di indipendenza». Pertanto non deve ricoprire cariche politiche ed amministrative e non essere dipendente di Enti pubblici.

L’avviso pubblico approvato con il relativo modello di candidatura verrà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune per trenta giorni. La procedura, precisa Mattera, non comporta impegno di spesa.