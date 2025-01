Barano, Mattia Di Costanzo “torna” responsabile del Settore VII

Un “valzer” di incarichi per l’arch. Mattia Di Costanzo al Comune di Barano. L’architetto, già in forza all’Ente con un incarico temporaneo ex art. 110, aveva anche ricoperto il ruolo di responsabile del Settore VII. Nel frattempo ha però partecipato al concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico – Area dei funzionari ed Elevata Qualificazione, risultando vincitore.

A seguito dell’assunzione a decorrere dal 27 dicembre scorso, aveva rassegnato le dimissioni dal responsabile del Settore VII. Non potendo lasciare vacante tale ruolo, il sindaco Dionigi Gaudioso ha provveduto con nuovo decreto. «Dopo averne valutato titoli culturali e professionali, competenza tecnica e specialistica, capacità professionale sviluppata, attitudine a ricoprire il ruolo, pregressa esperienza nel settore», ha nuovamente conferito l’incarico di responsabile con posizione organizzativa. Il tutto «al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione dei programmi dell’Ente».

L’incarico avrà durata fino al 31 dicembre 2025, ma «sarà prorogato comunque fino alla individuazione di nuovo responsabile, indipendentemente dall0adozione di un provvedimento espresso di proroga, e potrà essere revocato in qualsiasi momento». Al “rinnovato” responsabile del Settore VII viene assegnata un’indennità di posizione di 993,19 euro lordi mensili, «quantificata tenendo conto della complessità delle competenze del Settore in parola, nonché della scarsità di personale a disposizione, in relazione ai molteplici compiti».