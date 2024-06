Barano, incarico per prevenzione e sicurezza sul lavoro

Il Comune di Barano ha provveduto ad importanti adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in conformità alla normativa vigente. Con determina a contrarre la responsabile del Settore V – Tecnico arch. Agnese Cianciarelli ha infatti affidato le funzioni di R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) e medico competente. Era infatti indispensabile individuare un soggetto al quale conferire l’incarico di consulenza e formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e il rup Cianciarelli, alla luce dell’importo, ha proceduto con trattativa diretta mediante il Mepa sull’importo base di 7.400 euro oltre Iva. La contrattazione è avvenuta con la “Anacron Srls” di Napoli, che ha offerto 7.200 euro. Formalizzato dunque l’affidamento per tutelare i dipendenti comunali in un momento in cui la sicurezza sul lavoro, o meglio la mancata sicurezza, è ogni giorno drammaticamente oggetto delle cronache.