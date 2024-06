Barano, Consiglio comunale per la Tari

Il presidente arch. Alessandro Vacca ha convocato il Consiglio comunale di Barano in unica seduta per mercoledì 26 giugno alle ore 12,00, per la trattazione di un unico punto all’ordine del giorno di particolare interesse per i contribuenti: «Presa d’atto Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2024-2025 ed approvazione delle tariffe, numero e scadenze rate di versamento della tassa rifiuti (Ta.Ri.) per l’annualità 2024 e rimodulazione rate annualità 2023».