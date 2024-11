Barano, collaudatore per l’intervento urgente a via Cretaio

Procede a Barano l’iter per la realizzazione di uno degli interventi urgenti approvati e finanziati dal Commissario delegato all’emergenza frana Legnini. Si tratta della “Sistemazione/Realizzazione opere di contenimento SP 143 – Piedimonte – Fiaiano – Casamicciola localmente denominata Via Cretaio”. Lavori ricompresi nell’elenco degli “Interventi di somma urgenza di maggiore complessità” del Piano approvato con l’Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023.

La Giunta aveva già approvato il DIP, che stima un importo di 200.000 euro, di cui 138.000 per i lavori. Come pure è stato affidato all’arch. Rosario Trani il servizio di redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e regolare esecuzione. Adesso il rup arch. Agnese Cianciarelli, responsabile del Settore V Tecnico, ha completato un ulteriore adempimento, ovvero l’affidamento del servizio di collaudo statico. Prima di ricorrere ad un incarico esterno ha esperito, ma con esito negativo, «la ricognizione interna per l’accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere il servizio in oggetto».

La spesa massima per il collaudo è stata calcolata in 2.320,82 euro oltre Cassa e Iva. Un importo che consente l’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici e senza nemmeno doversi avvalere di centrali di committenza. La Cianciarelli ha dunque contattato l’arch. Francesco Vitale con studio a Ischia, che ha offerto 2.250 euro “netti” oltre Cassa e Iva. Anche la spesa per tale affidamento viene impegnata sulle risorse della Struttura Commissariale per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022.