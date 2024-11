Barano, avvita la mobilità esterna per il “C” da assumere al Servizio Tributi

Il Comune di Barano d’Ischia è pronto ad assumere un nuovo “C” presso il settore dei servizi demografici. In particolare, con la determinazione numero 89 del 31 ottobre 2024, si è deciso di avviare una procedura esplorativa di mobilità esterna per il profilo professionale di Istruttore, ex categoria giuridica C1, da assegnare al settore IV – Servizio Tributi.

Tutto è iniziato con la deliberazione di Giunta Comunale numero 30 del 15 marzo 2024, che trattava del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 2024-2026 e delle eccedenze di personale. Successivamente, sono state approvate due modifiche a questo piano, la prima il 2 luglio 2024 (deliberazione numero 104) e la seconda il 18 settembre 2024 (deliberazione numero 133).

Il 25 settembre 2024, la COSFEL (Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali) ha dato il suo benestare alla deliberazione di Giunta Comunale numero 104, permettendo all’ente di programmare assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato per l’anno 2024. Il 4 ottobre 2024, con la nota protocollo numero 10995, è stata inviata la comunicazione per coprire un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area professionale di Istruttore da assegnare al settore IV – Servizio Tributi. Questa comunicazione è stata indirizzata alle strutture regionali competenti, al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta in liquidazione, come previsto dagli articoli 34 e 34 bis del Decreto Legislativo 165/2001.

Sono state quindi ricevute diverse note di risposta, protocollate con i numeri 11214, 11576 e 11659 del 2024, che includevano nominativi da parte dell’Agenzia Regionale ORMEL e della Regione Campania. È importante notare che la procedura ex articolo 34 bis del Decreto Legislativo 165/2001 è ancora in corso, e questa nuova procedura esplorativa è subordinata all’esito negativo di quella in corso.

Vista la necessità di coprire il posto vacante, si è deciso di indire una nuova procedura esplorativa di mobilità esterna tra enti, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001. Questo servirà eventualmente a coprire, in modo definitivo, il posto di Istruttore nel settore IV – Servizio Tributi. Lo schema del bando sarà pubblicato su INPA e sul sito istituzionale del Comune di Barano d’Ischia.