Barano, avviso pubblico per la ricerca di immobile da adibire temporaneamente a ufficio protocollo e ufficio anagrafe

Si rende noto che il Comune di Barano d’Ischia ha pubblicato un Avviso per la ricerca, tramite procedura aperta, di un immobile da destinare temporaneamente ad Ufficio protocollo ed Ufficio anagrafe, da locare per due anni, con possibilità di proroga.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa al protocollo comunale entro le ore 12:00 del 16 settembre 2020, mediante consegna a mano o spedizione postale (farà fede esclusivamente la data di arrivo al protocollo, indipendentemente dalla data di spedizione).

L’apertura delle buste avrà luogo il 17 settembre 2020 alle ore 11:00.

Per le caratteristiche dell’immobile, le condizioni della locazione, la documentazione da presentare, le modalità e per tutti gli altri dettagli si rimanda all’Avviso.

L’Avviso integrale è consultabile sul sito internet del Comune di Barano d’Ischia, raggiungibile all’indirizzo www.comunebarano.it