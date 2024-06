Barano, alla Cooperativa Kairòs la cura del verde urbano

Il Comune di Barano ha formalizzato l’affidamento dei servizi di cura del verde urbano. Era stata la Giunta a demandare al responsabile del Settore IV – Tributario – Legale – Sociale dott. Luigi Mattera di procedere a dare esecuzione a una serie di attività nell’ambito del verde urbano, anche quello privato, su cui ha competenza. Mattera ha proceduto mediante trattativa diretta sul Mepa contrattando con la Cooperativa Sociale Kairòs Onlus, «in quanto ditta accreditata sul Mepa e per aver svolto in maniera eccellente un servizio alquanto complesso». L’importo massimo complessivo dei servizi su cui presentare l’offerta è stato fissato in 34.560 euro oltre Iva, stabilendo il termine massimo del 16 maggio.

La Cooperativa Sociale Kairòs Onlus ha fatto pervenire entro la scadenza del termine l’offerta di importo pari a 34.040,22 euro oltre Iva e dunque il responsabile del Settore ha formalizzato l’aggiudicazione, puntualizzando essere «definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione». I servizi da svolgere consistono in «aggiornamento monitoraggio verde urbano pubblico e privato; catalogazione delle nuove piantumazioni presenti nella pineta di Fiaiano; cura del verde». In relazione alle attività da svolgere Mattera ha stabilito che, «al fine di ottimizzare le risorse e di meglio capitalizzare il lavoro svolto, le tre unità saranno coordinate dall’Amministratrice della Barano Multiservizi srl, anche alla luce del grande carico di lavoro dello scrivente che avrebbe difficoltà a verificare e controllare le reali attività espletate sul territorio».