Barano, al via le prove scritte dei concorsi per gli istruttori

Con l’inizio delle prove è ormai a buon punto, dopo una lunga trafila, l’iter dei concorsi per titoli ed esami banditi dal Comune di Barano, per concretizzare le assunzioni approvate dalla Giunta, in questo caso per due istruttori.

Nel primo caso si deve coprire un posto a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale di istruttore direttivo economico-finanziario – area dei funzionari e della Elevata Qualificazione, da assegnare al Settore III Finanziario. Il rup dott.ssa Iolanda Chiara Buono ha provveduto a nominare la commissione, dopo aver chiesto “in prestito” al Comune di Serrara Fontana la dott.ssa Lucia Cenatiempo, responsabile del Settore Finanziario di quell’Ente, per ricoprire il ruolo di membro esperto nelle materie in esame. La commissione è dunque così composta: presidente il segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo (sostituta dott.ssa Silvia Buono); componenti dott.ssa Lucia Cenatiempo, dott.ssa Concetta De Crescenzo (sostituta la dott.ssa Iolanda C. Buono) e rag. Stefania Iacono in qualità di segretario verbalizzante.

La prova scritta è fissata per il 12 dicembre alle ore 14.00 presso la sala consiliare del Comune.

Per il concorso finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico – area dei funzionari e della Elevata Qualificazione, la prova scritta si terrà il 13 dicembre alle ore 9.30, sempre presso la sala consiliare.