Barano, acquisto di asfalto per la manutenzione delle strade

Il Comune di Barano ha acquistato materiale necessario ai lavori per mantenere in efficienza e sicurezza le strade, in particolare asfalto a freddo. La responsabile del Settore V – Tecnico arch. Agnese Cianciarelli in determina evidenzia infatti che l’Ente «è dotato di servizio manutenzione che quotidianamente effettua interventi su tutto il territorio comunale». Occorre però munirsi dell’occorrente, ovvero della fornitura di “conglomerato bituminoso a freddo in sacchi e resina polimerica bicomponente in cartucce”.

Alla luce dell’importo esiguo che consente l’affidamento diretto senza ricorso a centrali di committenza, la Cianciarelli ha contattato per le vie brevi la ditta “Ecotecnike Forniture s.a.s. di Canozo Giulio” con sede a Napoli. Il preventivo per la fornitura «di 1.200 kg di conglomerato bituminoso a freddo prestazionale PRO-PATCH in sacchi da 25 kg, n. 2 cartucce di resina polimerica bicomponente per eliminare le vibrazioni di chiusini e caditoie e n. 1 pistola per ancorante chimico» ammonta a 759 euro oltre Iva. Una offerta ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Ente e dunque la responsabile del Settore Tecnico ha proceduto all’affidamento e impegnato la spesa necessaria.