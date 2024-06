Banda Musicale “Aurora” Città di Panza apre il Festival delle Orchestre Giovanili alla Mortella

Giovedì 20 giugno parte la stagione 2024 del Festival delle Orchestre Giovanili ai Giardini La Mortella di Forio d’Ischia. La manifestazione musicale estiva, giunta alla 17esima edizione, è ospitata nella splendida cornice del Teatro Greco, palcoscenico open air che offre ai visitatori della Mortella la possibilità di immergersi nella musica, godendo della vista sul mare di Forio. Promosso dalla Fondazione William Walton, con la Direzione Artistica di Caroline Howard, il cartellone estivo anche quest’anno presenterà sei concerti serali dedicati alla musica sinfonica, al jazz, con numerosi omaggi alla contemporaneità di William Walton.

Il taglio del nastro quest’anno sarà made in Ischia: il concerto inaugurale di giovedì 20 giugno verrà infatti affidato agli amici e vicini di casa della Banda Musicale “Aurora” Città di Panza invitati dalla Fondazione William Walton ad esibirsi alla stagione musicale estiva. Per la formazione foriana sarà la prima volta sul palco del Teatro Greco e per l’occasione verranno eseguite musiche di Bellini e Rossini ma anche un omaggio al genius loci della Mortella, Sir William Walton, del quale verrà eseguita la celeberrima marcia Crown Imperial. Per onorare la memoria del Maestro il brano sarà proposto con un inedito arrangiamento, curato da un giovane musicista Ischitano, Giovanni Migliaccio, formatosi al conservatorio di Napoli. La presenza di una realtà musicale locale come la Banda Musicale “Aurora” è stata fortemente voluta e sostenuta dalla Fondazione Walton per consolidare i suoi legami con la comunità dell’isola e confermare il proprio impegno a coinvolgere le realtà del territorio nelle proprie attività culturali.

Il programma completo

BANDA AURORA – Città di Panza

Vice Direttore M° Giovanni Migliaccio

Direttore M° Nicola Lauro

PRIMA PARTE

CROWN IMPERIAL, Musica di William Walton (1902-1983); Arrangiamento di Giovanni Migliaccio

ANTONIN’S NEW WORLD, Musica di Antonin Leopold Dvorak (1841-1904); Arrangiamento di Dizzy Stratford

L’ITALIANA IN ALGERI, Musica di Gioacchino Rossini (1792-1868); Arrangiamento di Lorenzo Pusceddu

LA NORMA – Sinfonia, Musica di Vincenzo Bellini (1801-1835); Arrangiamento di Franco Cesarini

DANZA DELLE SPADE, Musica di Aram Il’IC Khachaturian (1903-1978); Arrangiamento di Lorenzo Marcolina

AIDA – Inno e Marcia Trionfale, Musica di Giuseppe Verdi (1813-1901); Arrangiamento di Marco Somadossi

SECONDA PARTE

GLADIATOR, Musica di Hans Zimmer (1957-) & Lisa Gerrard (1961-); Arrangiamento di Erick Debs

LA VITA È BELLA , Musica di N. Piovani (1946); Arrangiamento di Secondino De Palma

MOMENT FOR MORRICONE, Musica di Ennio Morricone (1928-2020); Arrangiamento di Johan de Meij

CANTA NAPOLI , AA. VV., Arrangiamento per banda di Fernando Francia