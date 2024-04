Axa Italia si aggiudica il Grand Prix alla seconda edizione di ICGP

MILANO (ITALPRESS) – Axa Italia si è aggiudicata il Grand Prix della seconda edizione di ICGP (Insurance Communication Grand Prix), il premio dedicato alle migliori attività di comunicazione del comparto assicurativo. La cerimonia di premiazione si è celebrata ieri, 10 aprile, a Milano presso Fabbrica di Lampadine. L’iniziativa è stata organizzata da Insurzine, prima testata giornalistica online in Italia dedicata al settore Insurtech, in collaborazione con Touchpoint, l’ecosistema editoriale dedicato al mondo del Marketing e della Comunicazione, parte di Oltre La Media Group, e con il patrocinio di IIA – Italian Insurtech Association, l’associazione italiana di riferimento per gli attori della filiera assicurativa che intendono innovare e sviluppare prodotti e offerte per affrontare le nuove sfide lanciate dal consumatore digitale. Sponsor della serata Adecco.

L’evento ha voluto celebrare quelle realtà assicurative che si sono distinte per l’adozione di nuovi modelli comunicativi, contribuendo a stabilire i nuovi benchmark per il comparto. In totale sono state 12 le società premiate in altrettante categorie.

Axa Italia si è aggiudicata il massimo riconoscimento vincendo il Trofeo disegnato dal Direttore Creativo e Graphic Designer Luciano Nardi, grazie alla campagna pubblicitaria globale dedicata alle donne dal titolo “Essere donna non dovrebbe essere un rischio”. La campagna racconta situazioni e scene di vita quotidiane provenienti da diverse parti del mondo che illustrano diverse tipologie e livelli di rischi, problematiche e vulnerabilità a cui le donne sono esposte nell’arco della loro vita.

Prima della serata di premiazione si è tenuto un momento di confronto per approfondire le tematiche più calde di un settore in grandissima trasformazione. In apertura di evento, Pamela Negosanti, Consigliera di IIA, ha fatto una panoramica del comparto alle prese con la trasformazione digitale. A seguire lo speech di Gabriele Maggioni – Head of Data Science & Research di Adecco, con un focus su “Dati e intelligenza artificiale nell’evoluzione HR”.

Infine, si è tenuta una tavola rotonda moderata da Andrea Turco, Direttore Responsabile di Insurzine e Andrea Crocioni, Direttore Responsabile di Touchpoint, dal titolo “Come IA e GenAI stanno trasformando la comunicazione esterna e interna dell’industria assicurativa”. A confrontarsi sul palco sono stati: Giovanni Poccobelli – Chief Data & Analytics Officer di REVO Insurance, Sergio Spaccavento – Executive Creative Director H48, Federica Baiocchi – Innovation & Fintech Manager di EY Italy, Joelle Gallesi – Managing Director Hunters Group & Deputy General Manager di Easy Hunters.

