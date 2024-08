Avaria al Pershing 74 di Lello Carlino, salvati in dodici a 50 miglia da Olbia

Il viaggio di trasferimento da Ponza a Porto Rotondo per il presidente dell’Ischia Calcio, Lello Carlino, per 9 passeggeri e due membri dell’equipaggio è terminato a circa 50 miglia dal porto di Arriva.

La Guardia Costiera di Olbia, infatti, è intervenuta salvando gli occupanti dell’imbarcazione Pershing 74, in trasferimento da Ponza a Porto Rotondo, con 10 passeggeri più 2 membri di equipaggio a causa di un’avaria ad un motore per un guasto all’invertitore. Immediato l’intervento della Motovedetta CP273 della Guardia Costiera Olbia che ha trasbordato i passeggeri e li ha trasportati al porto di Golfo Aranci.

In merito all’avaria al Pershing 74, la Guardia Costiera ha spiegato che “opera il rimorchio essenzialmente quando risulta necessario al fine di salvaguardare la vita umana in mare o di tutelare l’ambiente per un imminente pericolo” e poi ha aggiunto, “in questo caso ha monitorato il rientro autonomo a lento moto verso il porto più vicino. In caso il motore non fosse stato in grado di proseguire, la Guardia Costiera avrebbe disposto all’equipaggio di contattare una società autorizzata al rimorchio per concludere il trasferimento in sicurezza per le persone e per il mare”.

(Video a cura della Guardia Costiera di Olbia)