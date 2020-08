Autobus in panne a Casamicciola, traffico in tilt

Nel tardo pomeriggio di oggi un autobus della compagnia “EAV Bus” ha riportato un guasto costringendolo a fermarsi sul lungomare di Casamicciola Terme. Il grande autobus, giunto in prossimità della fermata “Topless” in direzione Ischia si è fermato e ha mandato letteralmente in tilt il traffico su ambedue le direzioni. Necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri e dei vigili urbani per sbloccare la colonna di traffico formatasi e lunga circa 600 metri.