Assunzioni a Ischia, parte la mobilità obbligatoria per 7 nuove assunzioni. Approvato l’avviso per manifestazione di interesse

L’Amministrazione comunale di Ischia ha programmato nuove assunzioni a tempo indeterminato, in particolare per il 2024, ma prima di poter dare il via ai concorsi, si deve rispettare la normativa che prevede l’attivazione delle procedure per la mobilità obbligatoria di dipendenti di altri Enti. E’ quanto ha fatto la responsabile del Servizio 18 competente alle risorse umane dott.ssa Angela Marino. Tuttavia tale procedura sarà possibile solo per alcuni dei posti da coprire.

Nella determina si ricorda innanzitutto che con la delibera di Giunta del19 marzo scorso è stato approvato «il Piano della programmazione del fabbisogno del personale 2024/2026 e dotazione organica da allegare al documento unico di programmazione (Dup) e parte integrante del piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026 (Piao), sezione 3.3». Nello specifico, per il 2024 sono state previste tre assunzioni nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con la qualifica di Assistenti Sociali a tempo pieno; due nell’Area degli Istruttori Agente di Polizia Locale a tempo pieno; una nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione Specialista in attività amministrative part time (18 ore settimanali), una Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione Specialista in attività tecniche (ingegnere, architetto) part time(18 ore settimanali).

A seguito della attivazione delle procedure di mobilità e la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione ha comunicato che per «i profili di Assistenti sociali inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex Cat. D) e il profilo di agente di polizia locale inquadrato nell’Area degli istruttori (ex cat. C) – a tempo indeterminato e pieno, tra le segnalazioni relative al personale collocato in disponibilità non risultano presenti figure professionali con le predette qualifiche». Per le altre qualifiche, ovvero amministrativa e tecnica, «risultano attualmente disponibili unicamente ex dipendenti del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione».

La Marino ravvisa dunque «la necessità, in considerazione dell’elevato numero di lavoratori presenti negli elenchi in disponibilità, di acquisire le domande di partecipazione dei lavoratori interessati alla selezione per il passaggio in mobilità presso il Comune di Ischia». Per avviare l’iter ha proceduto all’approvazione dell’avviso per manifestazione di interesse riservato ai lavoratori in disponibilità presso il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione e al fine di garantirne la massima conoscibilità, lo trasmetterà direttamente al Consorzio. Per coprire i posti di funzionario tecnico e amministrativo part-time bisognerà dunque innanzitutto attendere l’esito della procedura di mobilità.