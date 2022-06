I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ischia insieme ai quelli della Stazione di Ischia, diretti dai luogotenenti De Luca e Cimmino, in sinergia con l’Autorità Giudiziaria hanno arrestato per omicidio stradale l’ischitana 26enne, C.H., che questa mattina si è scontrata frontalmente con la bici sulla quale era a bordo Cassandra Mele, deceduta poi sul colpo. La conducente dell’auto è risultata positiva all’alcol test e ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.