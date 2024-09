Appalto integrato per progetto esecutivo: a Forio, il 14 ottobre la gara per la pluviale

Procede a Forio l’iter della procedura di appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori che dovranno riparare al “disastro pluviale”, ovvero ai danni all’epoca causati dalla ditta appaltatrice “Romis”. Un primo lotto di un intervento più vasto denominato “Intervento di rifunzionalizzazione e completamento sistema fognario e di raccolta – laminazione delle acque meteoriche Via Mario D’ambra – Pietre Rosse”. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per il lotto 1 e su questa base di procederà all’appalto.

Il rup ing. Luca De Girolamo con la determina a contrarre ha approvato anche lo schema della lettera d’invito e il disciplinare della procedura negoziata senza bando, aperta agli operatori economici abilitati e disponibili. Una soluzione dettata dall’urgenza di iniziare i lavori. Il costo complessivo del primo lotto ammonta a 432.000 euro, a carico delle casse comunali. La procedura sarà espletata sulla piattaforma MePA e l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Nella lettera d’invito e nel disciplinare di gara pubblicati dal rup si ricorda che l’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che i lavori «e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori».

Nello specifico «l’importo complessivo dell’appalto è pari ad euro3 42.953,42 (lavori+progettazione esecutiva)composto da euro251.687,79per lavori, oltre euro 19.870,62 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre euro 59.629,36percostidellamanodopera,ed oltre11.765,65 euro per servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre Iva e Cassa». Dunque il valore posto a base d’asta è pari ad euro 323.082,80. La gara sarà esperita il 14 ottobre alle ore 16.00. Per quanto riguarda la durata, la progettazione esecutiva dovrà essere trasmessa in45giornidallaconsegna dei servizi tecnici a cura del rup, mentre per l’esecuzione dei lavori sono previsti150giorninaturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio.