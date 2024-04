Ancora su Legnini… | #4WD

Sarò pure ripetitivo, ma mai come in questo caso repetita iuvant!

Alle due meno un quarto di ieri notte stavo per addormentarmi decisamente più tardi del solito, ma nella fase conclusiva del rituale zapping soporifero ho visto che su Raidue si parlava di Ischia e tra i vari ospiti collegati c’era anche il Commissario Legnini.

Ecco, finalmente si parlava bene di Ischia e della sua ripresa e resilienza dopo la frana del 2022. Legnini, con la solita pacatezza e la competenza che gli appartengono da sempre, argomentava alla grande gli interventi di messa in sicurezza ed il piano di zonizzazione del territorio isolano, illustrando nel migliore dei modi quel che è già stato fatto, quel che è in corso e quel che ancora sarà fatto a fronte del rischio idrogeologico che ci accompagna da sempre.

Il Commissario Legnini non ha certo bisogno delle lodi di un semplice cittadino come me, ma è chiaro a tutti che quando senti un esponente del “pubblico” esprimersi in modo così compiuto e puntuale, sei inevitabilmente orgoglioso di lui e del messaggio estremamente positivo lanciato per la tua terra. Anche per questo, è forse il caso di ricordare che da un messaggio del genere la nostra comunità non può che trarne vantaggio e, non a caso, solo la scorsa settimana, nel mio editoriale “Legnini’s serendipity”, rappresentavo neppure tanto velatamente che proprio una campagna mediatica che narrasse la progressiva messa in sicurezza dell’isola d’Ischia potesse rappresentare un notevole aiuto alla nostra economia, che continua a soffrire gli effetti di frana e terremoto, ma anche della miopia delle sei amministrazioni locali, che per fortuna restano a rimorchio della bontà del lavoro di Legnini pur sfruttandolo con intenzioni da bottega e non certo lungimiranti come il caso richiederebbe.

E a questo proposito, giunge a pallino un altro frutto della credibilità di Legnini, ovvero la programmazione a lunga gittata della BEI. Sì, la stessa BEI che oggi è tornata ad Ischia e, in virtù della credibilità del Commissario, ha trovato intorno allo stesso tavolo i sei sindaci, la Regione, l’Autorità di Bacino, la Città Metropolitana e finanche il Ministro dell’Ambiente ad ascoltare le ipotesi di importantissimi interventi di finanza agevolata per la pubblica amministrazione, solo pochi mesi fa era stata letteralmente snobbata dai sei Comuni e accolta adeguatamente solo da Luca D’Ambra di Federalberghi. Come dire: le idee camminano sempre più sulle gambe degli uomini. E quelle del Commissario Legnini, al momento, dobbiamo tenercele “care care”!