Ancora Città Metropolitana contro Comune di Casamicciola: Sarno chiede l’annullamento in autotutela della “stretta di Giosi”

Con una lunga nota, l’ing. Sarno della Città Metropolitana ha chiesto al Comandante Chiara Boccanfuso si annullare in autotutela l’ordinanza emanata pochi giorni fa che disponeva il limite di velocità di 30km su alcune strade e impediva la circolazione ai camion con peso superiore ai 3,5 e 18,5 tonnellate.

“L’art. 7 del Codice della Strada – nella nota evidenzia Sarno – permette l’adozione di provvedimenti limitativi della circolazione, ma tali provvedimenti devono rispettare il principio di proporzionalità e non devono imporre restrizioni non giustificate da specifiche esigenze di sicurezza o funzionalità delle strade, quindi, non è possibile per il Comune imporre tale limitazioni senza il coinvolgimento e l’approvazione dell’Ente proprietario della strada. Le limitazioni di peso imposte potrebbero avere impatti negativi significativi sulle attività commerciali e sui cittadini, che non sembrano essere stati adeguatamente considerati. È necessario che le decisioni tengano conto delle ricadute economiche e sociali, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 (T.U. sugli Enti Locali)”.

Poi la richiesta esplicita: “Pertanto si chiede al Comune di Casamicciola Terme (NA) l’annullamento in autotutela dell’ Ordinanza Dirigenziale N. 44 DEL 18/07/2024 “ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI PER TRASPOSRTO MERCI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t e 18,5 t E LIMITE DI VELOCITA’ 30 km/h.” in quanto in contrasto con le norme vigenti e priva di motivazioni adeguate.”