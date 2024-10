Allerta meteo arancione, disposizioni di sicurezza a Casamicciola Terme

In relazione alla allerta meteo di livello arancione dichiarata dalla Protezione Civile per la giornata di domani il sindaco di Casamicciola ha emanato una ordinanza sindacale con le disposizioni di sicurezza di seguito elencate:

chiusura dalle ore 00,00 e fino alle ore 23,59 del 19 ottobre 2024 di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, del Civico Cimitero, del Campo Sportivo Di Meglio-Monti, delle aree pubbliche a verde, parchi, giardini, marine esposte del Comune di Casamicciola Terme, oltre che di ogni attività per l’esecuzione di lavori di ingegneria e relativi appalti pubblici e privati ricadenti sul territorio cittadino, trasporti di materie e materiali compresi.

Con tale ordinanza è stato anche disposto che il Presidio Territoriale dovrà vigilare costantemente durante l’intero periodo di allerta seguendo l’evoluzione dei fenomeni, riferendo al coordinatore e al sindaco eventuali condizioni che potrebbero creare stati di criticità o di pericolo per la popolazione per il territorio e che l’Am.Ca appronti un servizio di rapido intervento con propri mezzi e manodopera adeguata, pronta ad intervenire durante l’intero periodo di allerta per la risoluzione di problematiche che potrebbero essere generate dell’evento meteorologico in atto