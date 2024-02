Alla faccia della destagionalizzazione | #4WD

Daniela Santanchè, per quanto esposta con situazioni personali di natura imprenditoriale facilmente attaccabili, a prescindere dalle conseguenze e dall’attenzione mediatica rimediata dai suoi abituali quanto insulsi detrattori, non può invece essere discussa in alcun modo come Ministro del Turismo in carica.

La brillante esponente di Fratelli d’Italia è presente in modo concreto, insieme alla struttura e alle articolazioni del suo dicastero, su tutti i principali argomenti ed eventi legati al turismo, facendosi carico non solo di prestarvi attenzione ma, cosa decisamente più importante, di assicurare interventi mirati che onorano al meglio il conferimento di un incarico strategico ricevuto dalla Premier Meloni con tanto di portafoglio.

Seguendo i profili social del Ministero del Turismo è possibile non solo attingere dati importanti sulla ripresa del settore e sulla capacità del Ministro di intessere importanti relazioni con gli omologhi di altri paesi, ma soprattutto tenersi informati sulle risorse messe a disposizione del comparto a cui tantissimi operatori, nel corso degli ultimi mesi in particolare, stanno trovando accesso con assoluta chiarezza e con un impatto burocratico sensibilmente contenuto.

Ieri ha aperto la BIT di Milano, con accesso consentito per il primo giorno anche all’utenza privata per la formula cosiddetta B2C. Per quel che ci riguarda come isola d’Ischia, mentre gran parte delle località turistiche a sfondo termale hanno ampiamente puntato alla destagionalizzazione proprio attraverso la valorizzazione delle terme, sembra che gli operatori di casa nostra, salvata la faccia di pochi, siano invece concentrati a continuare a piangersi addosso e, in molti casi, a cedere la gestione o la proprietà delle loro strutture ricettive per uscire nel migliore dei modi da una crisi che sembra non conoscere soluzioni pratiche alla loro portata.

Il turismo del benessere, che ad Ischia trova ampia considerazione sia per la storia e la fama delle nostre acque termali sia per la quantità di strutture che sono in grado di erogare servizi nel settore, in tutta Italia riesce ormai ad attrarre visitatori appartenenti a vari target turistici (anche luxury) che ne fanno domanda quasi tutto l’anno. Sulla nostra Isola, invece, la maggior parte degli alberghi con terme e i parchi termali continuano a chiudere alla fine di ottobre e a riaprire a Pasqua o giù di lì. E l’unica struttura termale pubblica, le Terme di Ischia, per l’ennesima volta non si sa che fine farà.

E siamo al sei di febbraio! E mentre il medico studia, il malato muore.