Alessandro Mangiarotti presenta: Artisti ischitani in mostra a Montreal “Ischia ile verte” successo alla Galleria Yellow Fish Art

Anna Lamonaca | A fine Febbraio, a Montreal, in occasione della Nuit Blanche, la nostra bella isola verde, la sua arte, e cultura sono state protagoniste indiscusse di un’interessante mostra a tema intitolata:“Ischia Ile Verte” presso la Galleria Yellow Fish Art a cura del gallerista-artista Alessandro Mangiarotti, nonostante il freddo più di 400 persone hanno partecipato con entusiasmo. Molte le opere presentate con successo di pubblico.

Originale questa iniziativa con il verde a fare da padrone e quale isola è più appropriata d’Ischia che da sempre è chiamata “ISOLA VERDE”? In occasione dell’inaugurazione di questo interessante evento artistico abbiamo intervistato il curatore che si è detto molto contento del successo riscosso:- “Questa mostra nasce dal fatto che gestisco una galleria dal 2006 a Montreal, la Yellow Fish Art in cui molti artisti italiani famosi hanno esposto, ho realizzato tante mostre e da sempre ho tante vite, una di queste è quella del gallerista d’arte. Il mio obiettivo primario è stato quello di presentare la cultura e l’arte della vostra bella Isola verde per questo ho portato con me ed esposto opere di molti artisti isolani: Chiara Arturo, Manuel di Chiara, Miriam Colognesi, Emauela Migliaccio, Ica Airam, Federico Stroppiana ed un bellissimo film di Gaetano Amalfitano intitolato “L’Isola dei Musicanti.- ci ha raccontato- “Io sono nato e vissuto a Milano, poi mi sono trasferito all’estero ed infine mi sono stabilito a Montreal dove abito tuttora. Ho scelto di presentare Ischia come location della mostra perché essa è sempre nel mio cuore, quando penso alla parola “casa” penso all’isola. Sono molto affezionato a questo posto e vorrei che in molti nel mondo lo conoscessero, essa è un luogo ricco di bellezze naturali, ma anche di cultura ed arte. Sabato 29 febbraio malgrado gli 8° oltre 398 persone sono passate ad ammirare nella mia galleria la mostra dedicata ad Ischia che presentava i lavori di questi famosi artisti isolani già conosciuti nel mondo che sono approdati in Canada con grande ammirazione da parte dei visitatori ed appassionati, direi che è andata molto bene, la serata d’inaugurazione ha avuto grande successo di critica e di pubblico, i presenti si sono dimostrati molto incuriositi ed hanno anche fatto tante domande, penso di aver centrato in pieno il mio obiettivo, la mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese di marzo”.- ha poi concluso con grande soddisfazione il curatore.