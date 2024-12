Alessandra Piricelli diventa consigliere comunale. “Grana” Nucleo di Valutazione per Enzo Ferrandino

Alessandra Piricelli, domani mattina alle 13.00 durante il consiglio comunale del comune di Ischia convocato dal sempre più dilettantesco presidente Trani, diventerà consigliera comunale surrogando Carolina Monti scomparsa di recente a causa di un male che l’ha impegnata in una battaglia complicata da vincere.

Ma la vera notizia che agita la politica ischitana non è tanto la surroga in consiglio comunale che è un atto tecnico di poco valore bensì le dimissioni della Piricelli dal Nucleo di Valutazione del Comune che, dopo un lunghissimo tempo restato in stand-by ha visto il sindaco di Ischia impantanato nella sua formazione.

Dopo una girandola di apertura e riapertura termini, Enzo Ferrandino, alle prese con l’asilo di Via Iasolino, è stato costretto a nominare solo 2 componenti su 3 nonostante la 43 candidature possibili. Ora, con le dimissioni della Piricelli c’è già chi scommette che dagli uffici del comune di Ischia si delibererà una nuova apertura dei termini per la presentazione dei candidati. Perché? C’è da equilibrare il “seggiolone” dove giocano i consiglieri comunali (che nel loro complesso oltre a piccole questioni di cabotaggio clientelare non riescono ad incidere in nessuna scelta dell’amministrazione del comune di Ischia) e recuperare o qualche scontento o premiare (ancora) qualche fedelissimo. Staremo a vedere.