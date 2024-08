Aggressione tra Papaleo e il Cinema Excelsior, iniziano le notti d’agosto

Erano circa le 5 di questa mattina quando, come al solito ad agosto, nel triangolo della violenza ischitana d’estate, tra il pub Papaleo e il Cinema Excelsior è scoppiata la solita rissa.

Un’aggressione per futili motivi, nata per una incomprensione nella fila in attesa del proprio turno per il panino, si è trasformata in un’aggressione che ha visto ferito un giovane con ferite lievi guaribili in 6-7 giorni di prognosi.

Sul caso lavorano i Carabinieri della Compagnia di Ischia, coordinati dal Capitano Tiziano Laganà e indagano i militari del NORM coordinati dal luogotenente Sergio De Luca.