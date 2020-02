AFFONDOBOSSO. Ischia verso il disastro

Gaetano Di Meglio | Ieri vi abbiamo notiziato della decisione del comune di Ischia di spostare il mercato di Via Morgioni (ovvero la fiera con le bancarelle, il mercato stesso resta nel disastro in cui versa ora!) presso il parcheggio del Palazzetto dello Sport.

Le motivazioni ufficiali sono quelle che Crescenzo Cautiero ha denunciato per anni ma che dal comune di Ischia hanno sempre ignorato. Crescenzo non era meritevole della loro attenzione e, forse, non essendo della casta che decide, doveva soffrire lui e il suo hotel. Forse oggi, invece, ora che Crescenzo è morto, il comune di Ischia si ricorda che su Via Morgioni ci sono hotel…

Niente di tutto questo. Lo spostamento del mercato-fiera e del “casino” che si creava è collegato al nuovo dispositivo che si dovrà provare nelle prossime settimane. Far passare tutto il traffico per San Ciro, infatti, è una delle incognite più grandi che bisognerà vagliare. E, ovviamente, con il caos che si crea attorno alla Fiera è impensabile mantenere l’attuale doppio senso di circolazione.

Ora, al netto dello spostamento della fiera senza nessun intervento al mercato fatiscente di Via Morgioni, il vero problema è quello di Fondo Bosso e del suo parcheggio. O meglio, non è proprio il parcheggio di Fondobosso (nonostante il previsto overbooking), ma l’incrocio della Piripissa, quello dei “Semafori”, il vero problema!

Secondo il sindaco e la maggioranza di Ischia, infatti, per questo incrocio dovranno passare tutte le auto dirette all’area di Fondobosso dove ci sarà la fiera, il secondo capolinea bus, lo stazionamento di Zizì per andare al centro, la fiera il giovedì e il sabato, lo stadio, l’alberghiero, la guardia di Finanza e tutte le auto che dovranno uscire dal comune di Ischia, tutti i bus che arrivano dal porto per arrivare allo stazionamento da fare a Fondobosso, i bus che da Fondobosso dovranno andare a Barano, Serrara ecc ecc. Tutto a Fondobosso.

E quello che succede ora? Le file e le code sulla Variante Esterna? Le file che arrivano a quasi alla “Starza”? Il blocco dei Pilastri? Ci stiamo avviando verso una disastro totale perché il sindaco e la sua maggioranza devono spendere (male) i fondi ricevuti per fare due piste ciclabili e dire di aver ridotto il traffico? Dalla Violetta e al Scaglione?

E la prova ancora deve iniziare. Tra poco attiveranno anche il lager dei turisti al parcheggio Guerra, sprecheranno altri vigili urbani a controllare entrate e uscite da lì e al traffico presso lo svincolo del porto, si aggiungerà anche quello dovuto al sovraccarico della “Piripissa”. Alcuni bus, infatti, partiranno dal porto, faranno “scalo” a Fondobosso e poi ripartiranno per la loro destinazione. Così al ritorno, “scalo” a Fondobosso e poi ripartenza per il porto. E il tutto dovrà essere smaltito dall’attuale incrocio dei semafori. E non c’è in previsione nessun intervento per cambiare quel disastro. Il comune, infatti, ha finanziato e autorizzato solo due rotatorie, quella davanti alla caserma della Guardia di Finanza e quella che ora, fa incrocio con via dell’Amicizia.

Il commento del sempre attento Renato Mattera è quanto mai opportuno: “Ma al Palazzetto ci sono parcheggi multipiano? Vogliono mettere lo stazionamento degli autobus. Vogliono mettere il mercato. Devi lasciare lì l’auto per andare al centro; ecc.ecc. Quindi finalmente risolveranno il problema dei vari laghi che si formano con la pioggia antistante il palazzetto? Considerata la mole di auto faranno una pittata di blu per dare un numero certo di posti auto (attualmente non essendoci nessun tipo di striscia, vedi auto parcheggiate in ogni modo) ignorando l’esistenza del colore BIANCO/GIALLO?”

Anche il collega Amedeo Romano ha sottolineato l’assurdità: “A Fondobosso? mettiamoci pure l’eliporto!? Al netto delle auto dei residenti e dei clienti dei due bar; al netto dei camion e dei mezzi parcheggiati nell’area sottostante le case e il vivaio; al netto delle auto e moto dei frequentatori dell’alberghiero e dell’altra scuola; al netto delle auto di chi prende Zizì; al netto delle auto dei frequentatori del palazzetto e dello stadio; al netto del capolinea dei bus grandi che dovrà essere collocato in quell’area; ora ci mettiamo pure il mercato… Ma quanto è grande quest’area di Fondobosso?”

Così, se Fondobosso piange, la Piripissa non ride!