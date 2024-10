Affidata la concessione per la mensa scolastica alla Global Service: Oltre un milione e mezzo di euro per i prossimi cinque anni

Sulla vicina isola di Graziella, dopo la aggiudicazione per l’affidamento alla ditta per la raccolta della spazzatura, giorni fa è stata appaltata e rilasciata la concessione per la gestione della mensa scolastica.

Tre le ditte che avevano presentato l’offerta: Global Service, Cooperativa Sociale, GLM ristorazione.

La commissione comunale: Considerato che con delibera n.169 del 19/07/2024 l’Amministrazione comunale ha stabilito: che i costi relativi alla fornitura dei pasti per docenti e collaboratori sono interamente a carico del Ministero dell’Istruzione;

che l’aliquota di compartecipazione con fondi propri al costo del pasto è determinata nella seguente misura:

 100 % per le famiglie con più di tre figli seguite dai servizi sociali;  80% per Reddito I.S.E.E. da € 0,00 a € 1.000,00;  40 % per Reddito I.S.E.E. da € 1.001,00 a € 3.500,00;  30 % per Reddito I.S.E.E. da € 3.501,00 a € 5.500,00;

 50% per il terzo figlio di famiglie con tre figli frequentanti la mensa e con reddito I.S.E.E. da € 5.500,00 a € 20.000,00;  10% per tutti gli utenti della Scuola dell’infanzia e per gli alunni della scuola primaria che usufruiscono in via giornaliera della mensa scolastica;

 50 % per gli alunni con handicap al 100% accertato e documentato dall’A.S.L.;  100% per alunni in affido c/o famiglie che non beneficiano di altri contributi;  100% per il 4° figlio ed oltre di nuclei familiari di più di tre figli che usufruiscono del servizio mensa con reddito ISEE non superiore ad € 10.633,00;

Prendere atto che con successivo provvedimento si provvederà all’impegno di spesa a copertura dei costi sostenuti dall’Amministrazione per la compartecipazione al servizio di refezione scolastica;

In tal misura:

Ha affidato la concessione alla Global Service srl 01/10/2024 al 31/08/2029, per un importo totale stimato di € 1.431.000,00 oltre IVA al 4% con un costo del pasto pari ad € 5,40 comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 0,02 oltre IVA per un totale di € 5,616 a pasto;