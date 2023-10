Acerrana-Real Forio, il commento. Quando perdi eppure sei contento di quello che sei

Un’uscita a vuoto che può starci, considerando il valore e il momento dell’avversario. Per il Real Forio è soltanto una gara di passaggio, utile per capire altresì lo spessore dell’organico. E, dopo due vittorie consecutive, lo stop all’Arcoleo è tutt’altro che disastroso. Anzi, nonostante un risultato penalizzante, la squadra di Angelo Iervolino dimostra di saper tenere testa a una compagine importante. L’Acerrana, costruita per vincere il campionato, è stata brava e furba a sbloccare il match subito con un calcio di rigore.

Una decisione sacrosanta, ma che porta qualche rammarico in casa biancoverde: il penalty non è altro che un’ingenuità del singolo, la reazione però è quella giusta. L’undici non si disunisce, rimane in partita e tiene in bilico il risultato fino alle battute conclusive. Manca lo spunto offensivo per agguantare il pari e ristabilire l’equilibrio nel punteggio, ma le occasioni per gli isolani ci sono. Dai tentativi di Sogliuzzo alle giocate di Pelliccia, passando per la clamorosa opportunità di Tomasin poco prima della mezz’ora del secondo tempo. Malgrado lo svantaggio già dopo sette giri di lancette, il Forio tiene benissimo il campo e risponde colpo su colpo alle iniziative degli avversari. Peccato anche per la mossa Di Costanzo: Iervolino ha il coraggio di giocarsi il doppio ariete in avanti, gettando nella mischia il numero 9 accanto al titolare Musso.

E pochi secondi più tardi dal suo ingresso in campo, si registra il raddoppio del Toro con Onda su assistenza di Ndiaye.

In vista del prosieguo della stagione, però, arrivano nuove, positive e convincenti indicazioni.

La squadra non è molto lontana dalle big in termini di qualità e di gioco, il progetto foriano è sulla strada giusta e queste partite confermano l’ottimo lavoro che si sta svolgendo ai piedi del Torrione.

Ora serve il riscatto, a partire già dalla prossima gara, per restare in scia delle big nelle zone nobili della classifica.