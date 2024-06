Accontentarsi di Enzo? No, grazie! | #4WD

“Ischia, una stagione di grandi eventi e grandi lavori. Abbiamo cambiato passo!”: è questo il virgolettato che riassume, in qualche modo, il pensiero del sindaco d’Ischia Enzo Ferrandino in seno ad un’intervista rilasciata al nostro Quotidiano nell’edizione di ieri.

La sintesi del tutto non richiede poi troppo tempo o impegno: ho sempre detto che nella vita basta accontentarsi e questo, in qualche modo, fa onore alla consapevolezza del dichiarante, il quale sa benissimo che ben oltre quello che ci sta mostrando, seppur col tentativo da pessimo imbonitore di farcelo passare come un operato divenuto straordinario da un giorno all’altro, proprio non riesce ad andare.

Parlare di grandi eventi e grandi lavori rappresenta il più maldestro tentativo di nascondere la totale inerzia ed inefficacia di una classe dirigente che, come ho avuto modo di scrivere a più riprese da questo spazio, ha messo a nudo più volte quanto un’amministrazione priva di agenda politica e opposizione, che sta covando al suo interno un malcontento che la consumerà progressivamente da qui a prima di Natale verso una ormai probabilissima implosione, intenda spazzare tanta di quella polvere sotto il tappeto da diventare allergica anche al più supino e opportunista dei suoi sostenitori, ormai ridotti al lumicino.

Per carità, l’idea di svolgere un concerto sulla spiaggia di San Pietro piace molto anche a me per l’originalità della location. Da qui a parlare di grande evento, con un concerto di un artista apprezzato come Alex Britti ma sicuramente rientrante oggi nella cosiddetta seconda o terza scelta in ordine d’importanza, fa gridare vendetta a chi un po’ di competenza nel settore ne ha e questo, naturalmente, senza ancora entrare nel merito di quanto sia stato pagato l’artista rispetto al suo attuale cachet sul mercato. Al pari di come, se un programma degli eventi come Sant’Anna ed altri è pronto da tempo, come mai ancora una volta si è giunti a meno di un mese senza averlo ancora adeguatamente divulgato? Così come puerile è il tentativo di indicare quali “grandi lavori” una serie di cantieri che, in tutta onestà, poca farina del sacco di Enzo e compagni portano al Paese, mettendo da parte la valutazione costi/benefici/disagi che facilmente appare sotto gli occhi di tutti e che neppure il miglior comunicatore al mondo potrebbe mettere in discussione.

Caro Enzo, ancora una volta ci hai provato, ma non sei riuscito a convincerci. Io, almeno, non mi accontento affatto. E visto che il tempo, alla fine, è sempre galantuomo, speriamo che presto metta anche i più distratti nelle condizioni di capire che, per quel che Ti riguarda, tutto è compiuto!