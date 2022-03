A proposito di immobili-fantasma… |#4WD

L’enorme quantità di ponteggi visibili in giro per la nostra isola rappresentano la speranza che i vari superbonus di cui ancora stiamo fruendo contribuiscano ad una rivalutazione del patrimonio immobiliare ischitano ma, soprattutto, ad una sua visibile riqualificazione.

Il cosiddetto “sacco del territorio”, quello favorito dalla politica degli anni settanta nel tenere legati al proprio carro gli elettori attraverso le concessioni edilizie a go-go e, perché no, con abusi sanabili con i condoni del 1985 e del 1994, è anche figlio della non volontà di porre in essere un piano di sviluppo aggiornato in tutta la nostra Regione, sia per le aree di edilizia residenziale sia per quelle produttive.

La frenesia nel costruire ad ogni costo (nel vero senso della parola) ha portato alla presenza di autentiche brutture, frutto dell’improvvisazione fai-da-te o dei più frequenti e ben noti “colpi di mano”, mal curate nel tempo e ancora visibili su tutto il territorio dell’isola d’Ischia con la presenza di migliaia e migliaia di costruzioni incomplete o addirittura allo stato cosiddetto grezzo, che con il passare del tempo e con la lente d’ingrandimento di pseudo-ambientalisti annidati nei gangli burocratici di ministeri, soprintendenze e procure non hanno trovato alcuna possibilità di essere adeguatamente terminati, abbelliti e resi compatibili con i profili estetici propri di una località turistica che si rispetti e che invece, nel tempo, ha dovuto subire l’onta -parzialmente giustificata- del titolo di patria dell’abusivismo edilizio.Adesso che il Governo ha ben pensato di mettere mano alla riforma del catasto, adducendo in primis la necessità di far emergere i cosiddetti immobili-fantasma su tutto il territorio nazionale, perché non prova a valutare seriamente una riqualificazione (con conseguente patrimonializzazione da parte dei proprietari) di tanti abusi impossibili da demolire, ricavandone introiti da capogiro per le casse dello Stato?