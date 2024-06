A Panza raduno internazionale in nome di San Leonardo

Dal 29 giugno al 3 luglio Panza sarà teatro di un evento internazionale che coinvolgerà l’intera comunità. Infatti in occasione dell’arrivo delle reliquie del Santo Patrono San Leonardo si sono date appuntamento sull’isola diverse delegazioni europee per partecipare alle Ostensioni delle Reliquie e al Raduno Internazionale dei San Leonardo d’Europa. Le reliquie giungeranno sull’isola il 29 giugno dalla Sicilia e da Saint Léonard de Noblat – Diocesi di Limoges in Francia, per mano delle Confrérie de Saint Léonard de Noblat, la Confraternita che da oltre 1000 anni è custode dei resti mortali di San Leonardo.

Come riferisce Nicola Castaldi per rimarcare l’eccezionalità dell’evento: «Nell’occasione saranno presenti anche i rappresentanti del Comune francese, dando la possibilità a tutti gli isolani di poter assistere in piccolo alle “Ostensioni settennali limosine”, l’esposizione e la venerazione pubblica delle reliquie dei Santi che per il loro alto valore culturale dal 2016 sono state proclamate dall’UNESCO Patrimonio immateriale dell’Umanità». A chiudere le Ostensioni isolane sarà il Vescovo della Diocesi di Limoges (Francia) Mons. Pierre-Antoine Bozo, che presiederà la celebrazione eucaristica il martedì 2 luglio in occasione della festa della Madonna delle Grazie. Per l’occasione è stato composto ed ideato un brano, “Halo of Grace – Aura di Grazia”. Un appuntamento eccezionale per la comunità di Panza e per l’isola intera.