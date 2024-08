A Forio raffica di denunce. Nel mirino B&B abusivi e movida. Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri

Con l’inizio di agosto, il mese più “caldo” della stagione estiva, i carabinieri della Compagnia di Ischia coordinati dal capitano Tiziano Laganà hanno intensificato le attività con controlli a tappeto sul territorio isolano. L’operazione a largo raggio, per quanto attiene il rispetto delle norme che regolano le attività economiche, ha puntato l’attenzione sulle strutture ricettive e sugli esercizi ubicati nei luoghi della movida. Le verifiche hanno fatto emergere diverse irregolarità, in particolare a Forio e Casamicciola Terme. Nel comune del Torrione i militari della locale Stazione hanno controllato una casa vacanze sulla Via Provinciale Lacco, accertando che il proprietario non aveva provveduto a registrare i tre ospiti che in quel momento erano all’interno della struttura. Per tale violazione l’imprenditore si è beccato la inevitabile denuncia.

Proprio a Forio è cospicuo il “bottino” dell’Arma, che ha scoperto numerosi “furbi”. E’ il caso del titolare di un locale in Piazza Municipio, che è stato denunciato insieme al proprio barista per aver venduto cocktail alcolici a minori. All’atto del controllo infatti i carabinieri hanno sorpreso i due mentre vendevano le bevande alcoliche a due ragazzini di 13 e di 15 anni. Per tale motivo il locale sarà anche proposto per la sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. In Via Marina, in piena zona movida, in un locale veniva “sparava” musica ad alto volume con tanto di utilizzo di un dj, oltre l’orario limite stabilito dalla ordinanza sindacale. I due titolari dell’esercizio sono stati denunciati per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Stessa sorte è toccata al proprietario di un altro locale, questa volta inVia Cristoforo Colombo, che pure ha violato l’ordinanza.

L’attività della Benemerita a Forio ha interessato anche il controllo delle occupazioni di suolo pubblico, in quanto è notorio che in piena stagione turistica molti operatori hanno il vizio di occupare abusivamente o di “allargarsi”. In questo caso sono stati ben sei i commercianti sanzionati perché con i loro tavolini, sedie, tabelloni pubblicitari e bancarelle occupavano il suolo pubblico senza alcuna autorizzazione. Una occupazione così “invasiva”, che costringeva i turisti a passeggiare in lunghe “file indiane” sui marciapiedi.

Infine nella rete sono finiti anche quattro venditori ambulanti abusivi che sono stati multati e che si sono visti sequestrare la merce esposta. Un solo denunciato invece a Casamicciola Terme, a seguito dei controlli operati dai carabinieri della locale Stazione. Si tratta del gestore di una casa vacanze a Via Eddomade in quanto anche in questo caso gli ospiti che erano all’interno della struttura ricettiva non erano stati registrati. In totale tra i due comuni sono sette i denunciati. Le attività ovviamente proseguiranno nei prossimi giorni e si intensificheranno ulteriormente in vista del Ferragosto.