A caccia nonostante i limiti del G7, il successo di Libera Caccia e Federcaccia Isola d’Ischia

Premesso che con Ordinanza Prefettizia del 15/10/2024 era stato vietato il trasporto su ferro e su gomma di armi, munizioni ed esplosivo, per motivi di ordine pubblico inerenti allo svolgimento del G7 nella città di Napoli;

In conseguenza di ciò il settore caccia della Regione Campania, con propria determina, aveva sospeso l’attività venatoria per tutta la provincia di Napoli per i giorni 17-19 e 20 ottobre c.a. penalizzando di fatto, ancora una volta, i cacciatori isolani.

Il pronto intervento del Presidente del Consiglio Comunale di Forio Gianni Mattera, che ha informato l’Assessore alla Caccia On. Caputo del fortissimo dissenso dei cacciatori isolani, ha fatto sì che, con la collaborazione di sua Eccellenza il Prefetto di Napoli, si sia potuto trovare il giusto punto di incontro che consentirà lo svolgimento regolare dell’attività venatoria sull’isola d’Ischia per i giorni sabato 19 e domenica 20 c.m.

A nome di tutti i cacciatori isolani, le associazioni Libera Caccia e Federcaccia, vogliono esprimere il loro ringraziamento al Presidente del Consiglio comunale di Forio Gianni Mattera già appassionato praticante dell’arte venatoria) per l’impegno profuso alla risoluzione della problematica di cui sopra. Si coglie l’occasione per ringraziare anche sua Eccellenza il Prefetto di Napoli dott. Michele di Bari e l’assessore regionale alla caccia On. Le dott. Nicola Caputo per la sensibilità dimostrata

la nota

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali

UOD 50.07.19

Calendario venatorio 2024-2025

Avviso a chiarimento dell’ordinanza del Prefetto di Napoli