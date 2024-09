A Barano 501 beneficiari della “Carta Dedicata a te”

Anche il Comune di Barano ha provveduto agli adempimenti relativi alla“Carta Dedicata a te”, convalidando l’elenco dei beneficiari della misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità, di carburanti o in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Come è noto possono beneficiarne i soggetti in possesso di ISEE non superiore ai 15.000,00 euro e la misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500 euro, erogato attraverso una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane.

Il responsabile del Settore IV – Tributario – Legale – Sociale dott. Luigi Mattera attesta che «il servizio Politiche Sociali ha proceduto, come richiesto dall’INPS, con i controlli anagrafici, la verifica dei requisiti e le eventuali incompatibilità con altre misure locali per ciascun nucleo familiare individuato». Ha quindi convalidato la lista dei beneficiari, costituita da 501 nuclei familiari. Aggiungendo che «in seguito a comunicazione da parte di Inps del numero identificativo delle carte, l’ufficio provvederà a comunicare ad ogni singolo beneficiario l’assegnazione della misura e le modalità di ritiro della carta presso tutti gli uffici postali».