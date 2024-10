51 anni di DASPO per Real Forio-Ercolanese e Lacco-Panza

Il calcio che non ci piace. La storia dei DASPO emessi dopo Real Forio – Ercolanese e dopo Lacco Ameno – Virtus Panza è una storia che ci lascia con numerose domande. La prima, su tutte, è se ne vale la pena. Se, davvero, il tifo ha bisogno di episodi di violenza gratuita, di lancio di oggetti e di fumogeni per essere vero. La seconda è se, sul serio, non possiamo fare a meno di questo tipo di violenza senza senso. La cronaca complessiva delle azioni coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Ischia e poi vergate dal Questore di Napoli parla di 51 anni di DASPO emessi per una gara di Eccellenza e una di Prima Categoria.

Una storia che, senza voler entrare nello specifico dei 30 casi segnalati dai Carabinieri al Questore richiama il comportamento di adulti, di minorenni e di un allenatore, nel caso specifico Diego Grieco che, stando a quanto si conosce, non avrebbe neanche i titoli per sedere su una panchina di prima categoria. Ma questa è un’altra storia che già abbiamo evidenziato al Presidente del Comitato Campano, Zigarelli che, purtroppo continua a procedere con un’andatura non certo lineare e che trova compiacimento in un certo doppio pesismo che produce altro male all’intero sistema del calcio dilettantistico dell’isola d’Ischia in particolare e nell’intera Campania. Ma torniamo alla dimensione delle misure che sono state emesse e notificati ai danni di 30 soggetti che, appunto, fanno un totale di 51 anni di Daspo. Una vita. Oltre mezzo secolo.

13 daspo per Real Forio-Ercolanese: 30 anni di DASPO

Per la partita Real Forio – Ercolanese del 25 novembre 2023, disputata presso lo stadio Calise di Forio e valevole per la 13a giornata del campionato di calcio regionale dilettantistico Campania di Eccellenza – girone A, sono stati notificati 13 Daspo, di cui 7 a tifosi dell’Ercolanese e 6 a tifosi del Forio, della durata variabile da 1 a 5 anni a seconda della gravità delle condotte, per un totale di 30 anni di divieto di accedere alle manifestazioni sportive. I 13 sono stati tutti individuati quali autori del lancio di oggetti e fumogeni e successivi disordini, avendo tenuto una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia o intimidazione, anche ai militari in servizio di ordine pubblico, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l’ordine pubblico.

17 daspo per A.S.D. Lacco Ameno 2013–Panza: 21 anni di DASPO

Per il derby di prima categoria tra A.S.D. Lacco Ameno 2013 – Panza (nello scorso campionato denominata A.S.D. Puteolana 1909) disputata il 6 aprile 2024 presso lo stadio Don Luigi Di Iorio di Barano, valevole per la 24a giornata del campionato di calcio regionale dilettantistico Campania di Prima Categoria – Girone B, sono stati notificati 17 Daspo ad altrettanti tifosi, tutti isolani, della durata da 1 a 4 anni, per un totale di 21 anni di Daspo, per aver, con il comportamento tenuto in campo e sugli spalti, contribuito al verificarsi di disordini, tentando di scavalcare la recinzione del rettangolo di gioco ovvero per essersi rifiutati di fornire le generalità ai militari intervenuti e in un caso per aver colpito un calciatore con un pugno al volto. Una pagina triste dello sport a Ischia.