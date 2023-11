26novembre. Giovanni Legnini: “Ischia è un cantiere orientato al recupero delle condizioni di sicurezza”

Gaetano Di Meglio | foto Pasquale Gargano | Il primo pensiero va alle vittime, alle famiglie e a chi soffre ancora molto gli effetti delle due catastrofi naturali. Ho nella mente stampata le immagini di un anno fa. Rivolgo e saluto con stima e affetto alla dottoressa Simonetta Calcaterra. Ringrazio la protezione civile nazionale e regionale con Curcio e Giulivo. Ringrazio te ministro per essere qui, oggi, a rappresentare il governo per il sostegno e la fiducia che ci hanno riservato.

Non utilizzerò parole enfatiche, non è questo il giorno e il luogo. I dati e i risultati di un lavoro costante, quotidiano e incessante, che abbiamo prodotto tutti insieme, sono racchiusi nel rapporto che abbiamo inviato alle istituzioni e che da oggi è disponibile sul nostro sito internet. Tutti possono attingere alle informazioni che abbiamo tratto dal lavoro molto complesso e intenso realizzato in questo anno. Casamicciola, caro Ministro e caro De Luca, è un cantiere orientato al recupero delle condizioni di sicurezza: 60 cantieri sono conclusi, 30 cono in corso, altri 60 partiranno a breve e altri 35 sono stati da poco finanziati.

La ricostruitone paga i ritardi degli anni scorsi e per questa si richiedono ancora interventi normativi e finanziari che il governo conosce e che il ministro si è impegnato, anche oggi, a completare nei tempi possibili.

Brevemente, però, vorrei mettere in evidenza tre buone pratiche che abbiamo sperimentato: l’escavo del porto, la pulizia degli alvei e utilizzo della tecnologia digitale.

Abbiamo realizzato un portale informatico dinamico. Abbiamo messo tutto in rete – si aggiungono al commissario Legnini, gli interventi del vicecommissario Loffredo e l’ing. Dellobuono – e al riferimento spaziale si è aggiunto anche il “dato”. Con l’uso dei dati, ovviamente, si arricchisce il riferimento spaziale che, a sua volta, si aggiorna in tempo reale. Gli interventi degli anni 30 e ancora prima – sottolinea Loffredo -, dimostrano che le opere fatte nel passato rispettavano la natura e gli eventi naturali della storia ci hanno raccontato di opere di dimensioni importanti perché si doveva tener conto di eventi importanti. La BEI, in questi giorni, ci ha restituito ulteriori dati importanti rispetto al cambiamento climatico. La pioggia aumenterà del 10%, il livello del mare avrà un aumento medio di 26 cm e l’aumento delle mareggiate potrà essere anche di un metro e mezzo. Da qui ai prossimi decenni dobbiamo tenere conto del cambiamento climatico. Sia chiaro, in tutto quello che è successo, c’è un nesso causale del cambiamento climatico con quanto è successo a Ischia.

Il portale offre la massima trasparenza e questa interfaccia digitale – aggiunge Dellobuono – consente di poter interagire con i cantieri in corso, con la conoscenza del territorio a disposizione. Un sistema trasparente e accessibile che consente di poter avere un accesso libero a tutto quello serve a cittadini, tecnici e stampa. E, inoltre, con una versione più tecnica anche alle istituzioni durante le conferenze di servizio”