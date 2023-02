Zona A4 a Casamicciola, l’iniziativa di “Protagonisti per l’Isola d’Ischia”

Dopo le interlocuzioni positive con le poste e con il Commissario Prefettizio Dott.ssa Calcaterra per la problematica della posta per i terremotati (dopo aver affrontato e risolto per gli alluvionati) si è deciso di risolvere di inviare alle Poste e per conoscenza al Comune di Casamicciola Terme l’elenco di tutti coloro che, in caso di mancato recapito, vogliono che la posta venga smistata alla sede di Casamicciola Terme e non alla sede centrale di Ischia.

Pertanto tutti i terremotati che sono interessati a tale modalità possono indicare nome cognome residenza data e luogo di nascita codice fiscale ai presidenti Avv. Agostino Iacono e Ing. Vitale Pitone contatti 3664392690 ovvero 368478075. Inoltre si sta risolvendo per la mancata ricezione della posta in zona A4 adottata dopo la frana del 26 novembre 2022.

Comunicato stampa Protagonisti per l’Isola d’Ischia e Comitato di Casamicciola Terme per la Salvaguardia e Tutela della Salute e dell’Ambiente