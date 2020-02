Weekend sicuro: intensificati i controlli da parte della Polizia di Ischia

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti nello scorso week-end e nei giorni successivi, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ischia ha effettuato mirati controlli nelle fasce orarie notturne, finalizzati alla repressione dei reati in genere e al fine di contrastare illeciti derivanti da violazioni delle norme di comportamenti sia al codice stradale che amministrativi.

Nell’ambito dell’Operazione denominata “Gli Angeli della Strada”, gli uomini della Squadra Volante al comando del Dirigente dott.ssa Maria Antonietta Ferrara hanno effettuato una assidua e proficua vigilanza su tutto il territorio dell’isola di Ischia attuando numerosi posti di controllo su autovetture e motocicli; in complesso sono state controllate 289 persone, di cui molti con precedenti di Polizia e complessivamente nr. 142 veicoli, oltre ad una perquisizione ai sensi dell’Art. 103 del DPR 309/90.

Si procedeva inoltre alla contestazione di nr. 15 verbali al codice della strada con sequestro amministrativo di nr. 1 autovetture e al fermo amministrativo di nr. 2 motocicli con il contestuale ritiro di due carte di circolazione per mancanza di assicurazione e per conducenti di motocicli sprovvisti di casco protettivo. Inoltre

sono state ritirate nr. 2 patenti per violazione alle norme comportamentali.

Precipua l’attività del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ischia da parte degli uomini in borghese della squadra di Polizia Giudiziaria con l’impiego di personale motomontato “Falchi”; tra i numerosi controlli effettuati si è proceduto alla denuncia in stato di libertà di una persona per il reato di “truffa”.

Infine venivano effettuati nr. 43 controlli a soggetti sottoposti ad arresti domiciliari e a misure di sicurezza.