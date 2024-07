Vito Iacono: “Bugie e fetenzie “comunali” per negare il Forio Basket Summer Camp”

Con un lungo post, il presidente del Forio Basket, Vito Iacono, non risparmia dalle accuse il presidente del consiglio comunale di Forio, Gianni Mattera. Una nota dai toni duri che richiama anche il ruolo di “sorvegliante” della legalità, il segretario comunale, la dott.ssa Noemi Martino.

L’attacco più forte al sistema amministrazione è condensato in queste parole: “chiederò di aprire un fascicolo ed un procedimento conoscitivo, nella qualità di responsabile anticorruzione, come è possibile che fosse noto al presidente del Consiglio Comunale, già dal 9 febbraio 2024, quale ditta e, soprattutto, quando sarebbero iniziati i lavori, la stessa segretaria dovrà audire i protagonisti in ordine a questa gratuita violenza e verificare se il presidente del massimo organo di controllo è venuto meno al principio di terzietà e garanzia al quale deve riferire l’esercizio del suo mandato”

L’attacco di Vito Iacono

“Oggi – scrive Iacono ” sarebbe dovuto cominciare il “Forio Basket Summer Camp” NEGATO. Decine di ragazze e ragazzi provenienti dai più disparati posti d’Italia e di Europa sarebbero arrivati sull’isola d’Ischia, ed a Forio, per condividere con i nostri ragazzi la passione per la pallacanestro e momenti indimenticabili di divertimento, di fatica, di apprendimento, di crescita con un gruppo tecnico eccezionale, come sempre successo per i camp estivi del Forio Basket.

Francesco oggi è partito per Courmayeur per collaborare con l’Olimpia Milano Summer Camp, triste, deluso, amareggiato. Aveva lavorato con grande entusiasmo al progetto, come sempre, dedicando tempo e facendo sacrifici per lo sport che ama e per offrire ai nostri giovani appassionati una opportunità. Con grande umiltà aveva anche sollecitato chi ne aveva competenza e responsabilità a rivedere le proprie pretestuose e scellerate chiusure, ma gli è stata sbattuta la porta in faccia, come è stata sbattuta la porta in faccia a centinaia di nostri giovani, solo perché il Forio Basket ha una persona scomoda che la pensa diversamente da loro. Non ci sono altre ragioni!

Il resto sono solo bugie e “fetenzie”, gratuite cattiverire, o il solito imbroglio, perché non è legalmente possibile che il 9 febbraio 2024 il presidente del Consiglio Comunale, in presenza di nessun atto amministrativo riferibile a questo intervento, già sapesse che “la ditta che provvederà alla sostituzione del parquet, lavori finanziati dalla Struttura commissariale, ha dato disponibilità per l’esecuzione degli stessi con decorrenza 1 luglio 2024 per 20 giorni lavorativi”.

E siccome, guarda caso, proprio lunedì 1 luglio 2024(???) si annuncia l’inizio dei lavori al Palazzetto dello Sport, per “legittimare” il dispetto, gli uffici che hanno, solo da qualche giorno, prodotto gli atti amministrativi e proceduto all’affidamento dei lavori, la ditta esecutrice dei lavori ed il Presidente del Consiglio Comunale dovranno riferire alla Segretaria Generale del Comune di Forio, alla quale chiederò di aprire un fascicolo ed un procedimento conoscitivo, nella qualità di responsabile anticorruzione, come è possibile che fosse noto al presidente del Consiglio Comunale, già dal 9 febbraio 2024, quale ditta e, soprattutto, quando sarebbero iniziati i lavori, la stessa segretaria dovrà audire i protagonisti in ordine a questa gratuita violenza e verificare se il presidente del massimo organo di controllo è venuto meno al principio di terzietà e garanzia al quale deve riferire l’esercizio del suo mandato, se c’è stata una illegittima ingerenza da parte dell’orango di indirizzo e controllo su quello di gestione ed anche verificare alcune dichiarazioni mendaci riferite dallo stesso presidente del Consiglio Comunale nella seduta del 24 novembre 2023.

E’ evidente che il calendario dei lavori in un’Amministrazione Pubblica, che si rispetti, non li decide la ditta, e questa data è stata decisa solo per un dispetto contro ogni logica e criterio. Ritengo che questo Paese ed i suoi Giovani, meritino rispetto, verità e non di essere presi in giro.

Per il resto chiedo scusa a Francesco e, soprattutto, ai tanti giovani di Forio ed al Forio Basket! E’ solo colpa mia!!! Lo so, ma non riesco proprio a pensarla come quelli che usano lo Sport per punizioni “politiche” facendola pagare ai nostri giovani atleti e per questo sono pronto a farmi da parte, ma lo decideranno i nostri giovani!!!