Vip. Tappa ischitana per Robert De Niro

Tappa ischitana per Robert De Niro al Giardino Eden di Cartaromana. L’attore, regista e produttore cinematografico americano è arrivato a sorpresa su di un tender proveniente da un maxi yacht ancorato nella baia di Cartaromana, ma i proprietari del locale lo hanno subito riconosciuto.

Insieme a lui c’erano la moglie Tiffany Chen, la figlia più piccola, Gia Virginia, nata ad aprile dello scorso anno, la baby sitter e un amico. Non avendo prenotato, hanno trovato un tavolo riparato dal sole con qualche difficoltà, visto che il ristorante era tutto esaurito fin dalla mattina.

De Niro ha scelto un menù ricco di specialità tipiche della cucina napoletana. L’attore non si è prestato a selfie con i fan che lo hanno notato e che sono stati tenuti a distanza dallo staff dell’Eden; alla fine ha accettato di farsi una foto con i vicini di tavolo e ha lasciato un commento ed un saluto sul guestbook del ristorante. Dopo il pranzo De Niro e la famiglia sono partiti via terra, prendendo un taxi: ma non si sa dove siano andati.

De Niro non è l’unico vip che in questi giorni visita Ischia: venerdì, per esempio, davanti alla baia dei Maronti si sono visti il mega yacht di Laurene Powell, la vedova di Steve Jobs, e lo Alvia, lo yacht di Steve Tisch, imprenditore e produttore cinematografico americano. Laurene Powell è scesa a terra per visitare il Castello Aragonese.