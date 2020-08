Violati gli account di Unico Campania. Il consorzio scrive e ai suoi utenti, anche i cittadini ischitani tirano un respiro di sollievo: Tutto sotto controllo

Il 19 Agosto Scorso più di 30 mila studentiE cittadini hanno scoperto la violazione della propria privacy. Mail ed anche carte prepagate a rischio per qualcosa come dai 30mila e 60 mila cittadini campani vittime di malfattori del web . Gli hacker infatti hanno agito, violando il sistema del Consorzio Unico Campania. Sono stati Hackerati moltissimi account con “Email, Password, Nomi e Cognomi” del sito Unico Campania, il sistema per gli abbonamenti che riguarda studenti e lavoratori. Insomma, chiunque sia iscritto alla piattaforma stando a quanto appreso da Il Dispari poteva vedersi la mail aperta da terzi senza alcun problema. Sul web girava un file word da oltre 1500 pagine per circa 30mila utenti. Il numero è andato via via crescendo. Secondo quanto si è appreso gli hacker sono riusciti a pubblicare gli elenchi direttamente sul sito di Unico Campania, che ha poi cancellato tutto dopo una decina di minuti. Il 20 agosto Unico Campania ha scritto ai suoi utenti rassicurandoli . Ecco il testo della nota del Consorzio: “ Gentile Utente, ti scriviamo per rassicurarti sulle notizie che stanno circolando nelle ultime ore in merito al presunto attacco informatico che avrebbe colpito alcuni utenti del Consorzio UnicoCampania, con la diffusione di informazioni che riguardano esclusivamente alcuni indirizzi e-mail e password che alcuni utenti del Consorzio avevano impiegato nel 2016 e/o nel 2017 per accedere alla piattaforma online degli “abbonamenti studenti”.A tal proposito – oltre a ricordarti che la protezione dei dati personali è, da sempre, una nostra priorità, alla quale dedichiamo tempo e risorse con l’obiettivo di fornire un servizio costantemente efficiente e sicuro e rispondere tempestivamente a ogni possibile evenienza – ti informiamo che, non appena abbiamo avuto conoscenza della vicenda, siamo intervenuti immediatamente coinvolgendo le competenti funzioni aziendali — oltre ai nostri consulenti specializzati in materia – per acquisire tutte le informazioni utili a ricostruire la vicenda e agire di conseguenza nel minortempo possibile.La violazione avvenuta è irrilevante dal punto di vista dell’accesso e godimento dei servizi offerti dal Consorzio, visto che riguarda una piattaforma che non è più in uso da alcuni anni e che è stata ormai dismessa, eliminandone il contenutoinformativo. Già a partire dall’anno 2018, abbiamo adottato una nuova piattaformadotata di meccanismi di autenticazione e di sicurezza ancora più avanzati perproteggere i dati personali dei nostri utenti.Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili, confermiamo che le credenziali diffuse si riferiscono esclusivamente alla “vecchia” piattaforma e non possono essere utilizzate per accedere alla nuova piattaforma online del Consorzio che, pertanto, resta perfettamente sicura e funzionante. Analogamente, anche la APP del Consorzio per l’acquisto dei titoli di viaggio, utilizza una piattaforma dedicata in piena sicurezza, con elevati standard di protezione dei dati e non è interessata da alcuna violazione. Confermiamo che restano valide tutte le domande già presentate per l’abbonamento 2020/21. In ogni caso, come buona prassi, ricordiamo che è sempre opportuno modificare periodicamente le credenziali di accesso e/o autenticazione ad ogni sistema informatico o applicativo – compresa la piattaforma del Consorzio – così daminimizzare i possibili rischi connessi ad accessi non autorizzati. Inoltre, suggeriamo di far riferimento esclusivamente alle informazioni e agli aggiornamenti che renderemo disponibili attraverso i nostri canali ufficiali di comunicazione, non potendosi ritenere attendibili le notizie provenienti da una fonte diversa dal Consorzio.“